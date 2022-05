Cornel Dinu, vehement după titlul câștigat de CFR Cluj: „Fotbalul practicat de ei este departe de ceea ce înseamnă raţiunea de a exista a acestui joc”

Cornel Dinu a reacționat în urma celui de-al cincilea titlu consecutiv câștigat de CFR Cluj. Fostul mare jucător și antrenor al echipei Dinamo nu s-a arătat impresionat de gruparea ardeleană.

”Au avut datorii mari. Au fost aproape de faliment. În fine, nu vreau să mai intru în amănunte de genul acesta. Eu am o mentalitate cu totul aparte. Parcă aşa am fost şi educat de mic, de către antrenorul meu. (…) Se spunea că azi am avut noroc, dacă mai jucăm aşa se va alege praful şi trebuie să avem grijă.

Părerea mea este că au câştigat, cum s-ar spune… chiorul în ţara orbilor, în ultimii ani de zile. Nu au avut absolut deloc nişte adversari care să le pună probleme. Au avut un joc parcimonios, meschin. Eu dacă aş câştiga aceste titluri, nu aş fi bucuros, pentru că fotbalul presupune spectacol.

La ce jucători… aste este părerea mea. Este o echipă care a dat dovadă de un cinism de neacceptat. De o anumită sfidare a legilor jocului, a ceea ce însemnă frumuseţe. De asta sunt stadionale… Este o echipă care în ultimii 5 ani de zile a câştigat în proporţii de 90 la sută cu goluri macate la faze fixe. Fotbalul pe care îl joacă CFR-ul este departe de ceea ce înseamnă raţiunea de a exista a acestui joc”, a spus Cornel Dinu, în exclusivitate, pentru Orange Sport.