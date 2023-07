Corsicanu îl atacă pe Daniel Niculae: ”Deci nu se lucrează profesionist!”

La Rapid a intervenit o stare de neliniște.

Mutu este aproape să plece de la Rapid.

Echipa a făcut transferuri, dar nu au fost pe placul suporterilor din Giulești.

„Noi trebuia să avem pregătiți cinci, șase, șapte jucători pe care cum s-a terminat campionatul știau că sunt la Rapid. Dar noi am dormit! Nu am fost pregătiți să ne asigurăm cu încă șapte, opt jucători, să acoperim ce aveam nevoie pe posturile deficitare. am rămas într-un singur atacant.

Deci nu se lucrează profesionist, cum îi place domnului Șucu să spună, că vrea să creeze un club profesionist. Vrea să creeze un club profesionist, dar nu se lucrează profesionist. Eu așa știu. Dacă vrei să se lucreze profesionist, asigură-te că ai jucătorii, nu să stai să înceapă campionatul și să cauți jucători. Trebuia să fim pregătiți cu mult înainte să se termine campionatul în curs.

Aici e o strategie de club. Că știi de cine te desparți. Pe cine gonim când se termină campionatul? Păi, îl avem pe ăla, pe ăla pe nu știu care. Ce avem nevoie? Avem nevoie de doi atacanți, avem nevoie de doi mijlocași, avem nevoie de doi fundași, de benzi, de fundaș centrali, că într-un an de zile se lasă și Săpun (n.r. Săpunaru), și Dragoș Grigore plus Junior Morais.

Avem nevoie de niște posturi pe care să le acoperim. Hai să căutăm, hai să ne uităm prin lume, vorbim cu impresari, sute de jucători. N euităm la ei, analizăm, hai să vedem ce luăm. Nu să stăm așa, cu trei zile înainte să căutăm.”, a declarat Gigi Răducan „Corsicanu'”, unul dintre liderii suporterilor Rapidului