Coșmarul trăit timp de 6 ani de Crina Pintea: „Mă trezeam cu frică și plângeam până la epuizare”

Crina Pintea, una dintre cele mai bune handbaliste ale României, a semnat primul contract de jucătoare profesionistă cu HC Zalău, unde l-a avut antrenor pe Gheorghe Tadici.

„Rana jignirilor lui Gheorghe Tadici nu se va vindeca niciodată!”, recunoaște Crina Pintea

Sportiva spune că tehnicianul i-a fost înger și demon. Pe de o parte, i-a dat șansa să facă handbal. Pe de altă parte, a jignit-o public de nenumărate ori, iar din acest motiv s-a luptat cu depresia timp de 6 ani,

„Am fost în depresie. Aveam momente în care nu voiam să mă ridic din pat. Nu aveam chef de nimic. Plângeam mult! Plâns până la epuizare! Plâns fără niciun motiv! Mă trezeam cu frică și nu știam de ce.

Toate lucrurile astea la un loc și o perioada lungă. 6 ani… Foarte des. Asta am trăit! După ce am plecat a început adevărata luptă cu mine. A trebuit să mă vindec și am apelat la ajutor de specialitate timp de peste un an.

Rana jignirilor lui Gheorghe Tadici nu se va vindeca niciodată! Doar o accept. Puteam să mă las de multe ori și am vrut să o fac. Era atât de important pentru mine încât a fost dominantă dorința de a continua.

Pentru mine a fost înger și demon pentru că el este omul care mi-a dat șansa să fac handbal. Foarte multe fete au rezonat cu ce am spus despre Tadici și au trâit ce am povestit. Mi-a fost foarte greu să iert.

Am fost privită ca o ciudățenie. Mi-a fost rușine să ies în lume pentru că sunt înaltă și lumea se uita cumva la mine. Oamenii mă tratau cumva și mi-a fost rușine! Simțeam că ce caut eu în lumea asta.

Mi-a fost rușine că port prea mult la pantof. Îmi venea să-mi ascund picioarele. Mi s-a întâmplat de multe ori că voiam să apăs pe un buton magic și să mă evapor”, a spus Crina Pintea în cadrul unui podcast.