Cosmin Contra a anunțat ce echipă va antrena în sezonul viitor: „Îmi recuperez forțele și să încerc să fac încă o minune”

Antrenorul român Cosmin Contra și-a prelungit contractul cu echipa saudită Damac, cu care a încheiat sezonul trecut pe locul 10.

El vrea să facă încă o minune la formația unde este legitimat internaționalul român Nicolae Stanciu. „Acum doar ce-am terminat un campionat foarte complicat în Arabia Saudită, mi-am îndeplinit obiectivul cu foarte mult timp înainte.

Am prelungit încă un an contractul. Acum am nevoie de odihnă, am nevoie să-mi recuperez energiile pentru următorul campionat care va fi mult mai dificil. Mă odihnesc, simplul fapt că stau aici acasă și fac lucruri care mă relaxează îmi e de folos.

Negocierile sunt complicate cu cei de acolo. Am câștigat dreptul de a mai continua încă un an, am făcut minuni, la un moment dat eram pe locul cinci. Am terminat un pic în genunchi campionatul, dar numai eu știu ce dificultăți am avut.

Îmi recuperez cât mai bine forțele și să încerc să fac încă o minune la echipa la care sunt. Dacă timpul îmi va permite, voi merge în Germania pentru a vedea un meci al echipei naționale, să văd cum stau cu timpul”, a spus Cosmin Contra, conform sport.ro.