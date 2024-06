Cosmin Contra, reacție după România-Ucraina 3-0: „Am cântat, cum să nu cânt? Atmosfera a fost extraordinară!”

Cosmin Contra a fost prezent la meciul de debut al României la EURO 2024. „Tricolorii” au câștigat la Munchen cu 3-0 în fața Ucrainei.

Fostul internațional român a descris atmosfera de la meci, însă nu a făcut rabat de la a lăuda prestația României. Iată ce a spus fostul selecționer.

„Am cântat, cum să nu cânt? Atmosfera a fost extraordinară!”

„Primele 20 de minute un pic cu frică. Trebuia să avem acel respect pentru că au jucători de valoare. Mi-a plăcut după 1-0 dăruirea jucătorilor. Au mai marcat apoi două goluri.

Dăruirea a compensat să nu se vadă valoarea jucătorilor ucraineni. Am zis că dacă câștigăm primul meci, totul se schimbă. Putem să ne calificăm, avem mari șanse. Am putea să ieșim din grupe. E cea mai clară victorie. Mă bucur pentru victorie, pentru Nicușor. Eu vorbeam cu el și avea un entuziasm extraordinar.

Eu cred că după 1-0 am văzut echipa Ucrainei fără răspuns la jocul nostru. Nu a găsit un antidot pentru tactica lui Edi. E acea adrenalină pe care ți-o dă un gol. Ucrainenii au căzut din toate punctele de vedere. Pe mine m-a frapat că jucătorii cu o asemenea calitate să cadă din punct de vedere fizic. E bine că a fost golul lui Nicolae Stanciu.

Mie mi-a plăcut mult organizarea defensivă a echipei. Au făcut dublaj, au știut când să plece pe contraatac. Această victorie le dă liniște.

Am cântat, cum să nu cânt? Atmosfera a fost extraordinară. Cred că 70% din stadion am fost români. Mi-a trebuit o oră să ies din stadion. Am avut și multe dezamăgiri și aveam nevoie de o bucurie ca cea de azi. Nu știu dacă voi merge la celelalte meciuri. I-am zis lui Nicolae Stanciu că vin la acest meci, dar la celelalte nu știu dacă ajung.

La fel cu Belgia, nu trebuie să schimbe foarte mult. După ce vor vedea și ei meciul Belgiei, vor alege tactica bună. De ce nu să fim calificați după meciul cu Belgia? M-am întâlnit cu Moldovan, Varga, Ioan Andone. Am fost mulți români la meci”, a spus Cosmin Contra, pentru Digi Sport.