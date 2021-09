Cosmin Olăroiu cere răbdare pentru Edi Iordănescu la FCSB: „Are nevoie și el de timp!”

Roș-albaștrii nu traversează o perioadă foarte bună, iar echipa lui Gigi Becali ocupă doar locul 7, la 12 puncte de liderul CFR Cluj!

FCSB este departe în momentul de față de îndeplinirea principalului obiectiv al sezonului și anume câștigarea campionatului. Adus de Gigi Becali ca o adevărată garanție a succesului, Edi Iordănescu nu este mulțumit deocamdată de lotul pe care îl are la dispoziție și a cerut de urgență mai multe transferuri.

Întrebat despre fața arătată de fosta sa echipă cu Iordănescu pe bancă, Cosmin Olăroiu a dezvăluit că este devreme să se vorbească despre o eventuală amprentă a antrenorului în vârstă de 43 de ani în jocul FCSB-ului. Olăroiu consideră că acesta are nevoie de timp pentru a-și impune strategia și pentru a da roadele mult așteptate de întreaga suflare roș-albastră.

„Nu cred că putem vorbi de FCSB după venirea lui Edi Iordănescu. Pentru că nu a avut timpul necesar pentru a-și pune amprenta jocului. Are nevoie și el de timp. Fiecare club are o strategie, are un mod al lui de a desfășura activitatea. Eu nu sunt în măsură să judec pe nimeni”, a spus Olăroiu, care a fost prezent la evenimentul organizat cu ocazia centenarului de la Corvinul Hunedoara, citat de Playsport.