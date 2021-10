Cosmin Olăroiu, înlocuitorul perfect pentru Mirel Rădoi: „A făcut performanţă, ştie ce înseamnă fotbalul românesc!”

Tehnicianul român este liber de angajament în momentul de față, astfel că FRF l-ar putea lua în calcule pentru înlocuirea actualului selecționer, în cazul în care acesta din urmă va pleca după meciurile din luna noiembrie!

Nicolae Dică, cel care în momentul de față ocupă funcția de antrenor secund al lui Mirel Rădoi la naționala României, a discutat despre varianta Cosmin Olăroiu pe banca tricolorilor. Dică este de părere că fostul său tehnician de la FCSB poate fi o variantă bună pentru Răzvan Burleanu, în cazul în care Mirel Rădoi va face pasul și va părăsi echipa națională.

„Da, îl văd (n.r. – selecţioner pe Cosmin Olăroiu), dar acum depinde ce ce-şi doreşte. Dacă vrea să lucreze zilnic sau la câteva luni. Nu că noi n-am lucra, că e muncă de birou în acele luni. Da, îl văd pe Olăroiu la naţională. A făcut performanţă, ştie ce înseamnă fotbalul românesc„, a spus Nicolae Dică la telekomsport.ro.

„Cosmin Olăroiu este un antrenor extraordinar”

„Deocamdată echipa națională are selecționer și mai are două meciuri extrem de grele. Cosmin Olăroiu este unul dintre antrenorii extraordinari cu care eu am lucrat și de la care am încercat să iau cât am putut de mult și chiar am avut ce vedea la el în perioada în care a fost la Steaua (n.r. FCSB).

Dacă ar fi ca România să rămână fără selecționer, consider că am avea nevoie de Olăroiu. Ne trebuie antrenori cu valoare, care să pună suflet pentru echipă și Cosmin este un om în care eu am încredere. La fel de bine îl cunosc și pe Mirel și știu că impreună cu staff-ul său vor face lucruri foarte bune!”, a spus Sorin Ghionea, pentru Realitatea Sportivă.