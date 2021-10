Reacția lui Nicolae Dică, după decizia luată de Mirel Rădoi! Cum l-a întors din drum pe actualul selecționer

Antrenorul secund al primei reprezentative a României a comentat declarațiile lui Mirel Rădoi, care este decis să plece la finalul celor două jocuri din luna noiembrie!

Hotărârea lui Mirel Rădoi vine într-un moment bun pentru tricolori, care sunt la doar șase puncte de calificarea la barajul pentru turneul din Qatar. Întrebat despre situația principalului, Nicolae Dică a declarat că nu vrea să vorbească prea multe pe seama acestui subiect, însă a dezvăluit că el a fost cel care l-a convins pe selecționer să continue după înfrângerea din Armenia, scor 2-3.

„Nu vreau să vorbesc despre Mirel. Dacă el are ceva de spus, el răspunde de ce a luat decizia în acest moment. Nu e ok să comentez. Eu aş vrea să spun că mi se termină contractul într-o lună de zile. Dacă nu mai avem contract, ce să facem? Nu vreau să comentez. Am avut nişte discuţii pe acolo, cu staff-ul, dar nu vreau să comentez decizia.

Dacă era vorba despre laşitate, plecam după meciul din Armenia. Am zis că rămânem, pentru că ziceam că putem face rezultate pentru acest lucru. Eu am insistat, da, în acel moment. Atunci, ne făceam bagajele şi plecam. Mai avem două meciuri, contract o lună. Nu vreau să comentez. Mai avem două jocuri, fac parte dintr-un staff. Când se va termina campania, putem vorbi mai deschis”, a spus Nicolae Dică, la Telekom Sport.