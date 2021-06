Costel Enache, mesaj pentru Andrei Cristea: „Nu cred că putem fi doi principali”

Poli Iași a avut o ediție 2020-2021 dezamăgitoare, la finalul căreia formația din Copou a retrogradat. Ajunsă în Liga a 2-a, aceasta a ajuns la o înțelegere cu Costel Enache .

După ce a fost anunțat drept noul antrenor în noul sezon, cu opțiune de prelungire pe încă un an, Costel Enache a explicat care va fi relația dintrel el și Andrei Cristea, considerat un simbol în Copou. Acesta a declarat că ar dori să devină antrenor, dar nu a fost inclus în staff-ul noului tehnician.

Cei care îl vor ajuta pe antrenorul de 48 de ani vor fi Cristian Ungureanu, ca secund, iar Alessandro Cittadino, ca preparator fizic.

„Nu e vorba că am refuzat eu o colaborare. Nici nu am luat în discuție așa ceva. Eu cred că colaborarea poate fi oricând. Ideea este să ne știm statutele. Andrei, bănuiesc că își dorește o carieră de antrenor principal, pentru că cel puțin asta era în documentația pe care am găsit-o la club, un contract de antrenor principal.

Nu cred că putem fi doi principali. Cineva trebuie să ia o decizie și cineva trebuie să fie responsabil. Cu două gândiri diferite în vârful piramidei nu cred că facem lucrurile bine”, a spus antrenorul Costel Enache la Radio HIT Iași.

Andrei Cristea a mai antrenat-o pe Poli Iași la începutul anului pentru o scurtă perioadă. Primarul din orașul moldovean l-a demis, iar acesta a fost nevoit să revenă pe teren, ca jucător.