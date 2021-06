OFICIAL | Costel Enache, noul antrenor de la Poli Iași: „Trebuie să creionăm un lot”

Poli Iași a avut o ediție 2020-2021 dezamăgitoare, la finalul căreia formația din Copou a retrogradat. Ajunsă în Liga a 2-a, aceasta a ajuns la o întelegere cu Costel Enache.

Fostul tehnician al celor de la „U” Cluj, Costel Enache a ajuns la un acord cu noua conducere din Copou. Antrenorul în vârstă de 48 de ani va semna un contract pe un sezon cu opțiune de prelungire pe încă un an. Anunțul mutării a fost făcut de Poli Iași pe pagina oficială de Facebook.

„CSM Politehnica Iași are un nou antrenor. Costel Enache a acceptat propunerea conducerii clubului din Copou și va fi tehnicianul echipei în sezonul viitor. În primele zile ale săptămânii viitoare, Costel Enache va fi prezentat oficial, prilej cu care vor fi anunțate și alte detalii ale colaborării. În vârstă de 48 de ani, antrenorul Politehnicii a mai lucrat în Copou în urmă cu 8 ani. De atunci a condus formații din primele două ligi, dar și reprezentativa sub 19 ani a României. Precedenta echipă antrenată de Costel Enache este „U” Cluj”, au anunțat ieșenii.

Costel Enache susține că deocamdată nu are un obiectiv principal stabilit. După ce va reuși să își formeze un lot pentru noul sezon va stabili și un obiectiv realist.

„A fost doar o discuție telefonică cu Florin Briaur (n.r. – managerul general al lui Poli Iași), pentru că eu sunt la Piatra Neamț (n.r. – de unde este originar). Am căzut de acord și marți dimineață voi fi la Iași. Am decis că vrem să muncim. Probabil va fi un an, cu opțiune. Dacă lucrurile merg bine sperăm să rămân aproape de casă în continuare, într-un oraș frumos care transmite mai mult decât fotbal. E istorie, e cultură.

Luăm lucrurile pas cu pas. Trebuie să fim inconștienți cu toții să spunem că vom rupe norii. Trebuie să creionăm un lot, să formăm un nucleu de bază, să punem lucrurile la punct, să vedem cu cine plecăm la drum. Trebuie să găsim o identitate în joc, iar pe parcurs vom face și un obiectiv realist pe care putem să-l realizăm anul acesta. Sigur, în jurul nostru va fi multă dorință, presiune, o cerință de nivel înalt, dar eu sper să ne adaptăm la asta. Suntem în întârziere, dar am stabilit cu toții să nu facem gafe și sa punem lucrurile la punct.” a declarat Costel Enache, pentru Liga2.ro