Costel Gâlcă dezvăluie cum au picat negocierile cu CFR Cluj: ,,Îmi doream să ajung la un acord! Şi la FCSB am avut”

Costel Gâlcă este în acest moment un antrenor liber de contract, după ce s-a despărţit în această vară de danezii de la Vejle, pe care i-a antrenat în ultimele două sezoane.

Tehnicianul a fost foarte aproape de a semna un angajament cu cei de la CFR Cluj, însă, în cele din urmă, în Gruia a ajuns Marius Şumudică.

Gâlcă dezvăluie că nu a mai ajuns la CFR din cauza unei clauze de reziliere care nu a fost acceptată. Acesta spune că şi în perioada de la FCSB a avut clauză în contract.

,,Îmi doream să ajung la un acord cu CFR Cluj, dar nu în orice condiții. A fost vorba de o clauză de reziliere care nu a fost acceptată, nimic mai mult.

Peste tot unde am fost, am avut clauză de reziliere. Și la Steaua, în primul an, așa că acum nu putea să fie altfel.

CFR Cluj are multă experiență, jucători foarte buni și antrenor experimentat, care va avea nevoie de timp pentru a pune la punct relațiile de joc. FCSB-ul tot timpul a avut jucători tineri de calitate, ar putea fi un an foarte bun pentru ei”, a declarat Costel Gâlcă, pentru Pro X.

FCSB este singura formaţie din Liga 1 pe care Costel Gâlcă a antrenat-o, în sezonul 2014/2015, când a reuşit să câştige tripla, campionat, Cupa României, Cupa Ligii.