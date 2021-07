Costel Gâlcă, după ce MM Stoica l-a comparat cu Dinu Todoran: „Eu am fost în vestiare importante!”

Fostul internațional a oferit prima reacție după ce ieri, MM Stoica, managerul celor de la FCSB, l-a comparat pe acesta cu actualul tehnician al echipei lui Gigi Becali, Dinu Todoran!

În anul 2015, “roș-albaștrii” reușeau să ridice pentru ultima dată trofeul Ligii 1 deasupra capului. Cu Costel Gâlcă pe bancă, FCSB zdrobea totul în acel sezon, reușind să cucerească tripla istorică, prin câștigarea titlului, Cupei României și Super Ligii României. Acum, la șase ani distanță de la ultima performanță a bucureștenilor, afaceristul din Pipera își dorește mai mult decât orice să dețină din nou supremația în fotbalul românesc.

Până atunci însă, Gigi Becali l-a numit pe Dinu Todoran pe postul de antrenor principal al echipei și speră ca tehnicianul în vârstă de 42 de ani să fi fost cea mai bună alegere. După ce MM Stoica l-a comparat pe acesta cu Costel Gâlcă, fostul internațional a mărturisit că nu știe cât de mult se aseamănă caracterele celor doi. Totodată, Gâlcă a ținut să îi „înțepe” pe cei de la FCSB, spunând că deși nu avea o vastă experiență ca antrenor la acea vreme, a știut cum să gestioneze vestiarul, datorită cluburilor pentru care a activat de-a lungul carierei de fotbalist.

Pe Dinu Todoran nu îl cunosc foarte bine, dar sper să aibă succes. Îi doresc succes. Nu știu dacă avem același caracter. Nu aveam o experiență extraordinară când am venit la FCSB, dar am avut una extraordinară ca fotbalist, am fost în vestiare importante., a spus Costel Gâlcă, potrivit GSP.

Ce a spus MM Stoica, ieri, la conferința de presă a FCSB-ului

„Sunt multe similitudini între ei. Au preluat echipa la aceeași vârstă. Și până la 42 de ani, nici Costel nu mai antrenase pe nimeni la nivel de seniori. Dinu chiar a avut mai multe experiențe la nivel de seniori”, a spus oficialul bucureștenilor în cadrul conferinței de presă.