Costel Pantilimon a anunțat următorul portar al naționalei

Naționala României are în acest moment, o arie mare de selecție pentru postul de portra, având mai mulți jucători care își fac treaba pe acest post.

Recent, Costel Patilimon a vorbit despre postul de portar al naționalei.

El consideră că Târnovanu va fi viitorul portra al naționalei pentru următorii 5-10 ani.

”Târnovanu este într-un moment foarte bun. De câțiva ani de zile tot spun că este un portar care a crescut de la an la an, are tot pachetul pentru a fi viitorul portar al echipei naționale pentru următorii 5-10 ani”, a spus Pantilimon, în exclusivitate pentru Sport.ro.