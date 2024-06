Costel Pantilimon, despre foștii colegi de la Manchester City: „Sunt foarte rare cazurile când rămâi conectat!”

Costel Pantilimon a avut o carieră de jucător la nivel înalt, precum statura sa. Fostul portar de 203 cm a vorbit recent despre foștii colegi de la Manchester City, echipa care l-a transferat pentru 3,8 milioane de euro în 2012, de la Poli Timișoara.

Se pare că actualul oficial al bănățenilor a păstrat legătura cu unii dintre jucătorii care au evoluat în acea perioadă pentru „cetățeni”. Iată ce a spus despre relațiile sale.

„Sunt foarte rare cazurile când rămâi conectat!”

„(n.r. Cu cine ai rămas prieten?) Am rămas apropiat… Uite cu Gael Clichy și Yaya Toure am făcut școala de antrenori împreună în Țara Galilor și ne-am văzut. Ultima dată ne-am întâlnit mai mulți la retragerea lui Kompany. Sunt foarte rare cazurile când rămâi conectat, atunci când distanța e foarte mare.

(n.r. În Kompany crezi?) Da. Dar personalitatea lui îi permite să fie la nivelul ăsta. Nu are o experiență mare în antrenor, dar a învățat foarte mult de la Guardiola. Nu cred că e o întâmplare. Plus, ce a făcut el cu Burnley. Are toate atuurile să fie într-un mediu de genul. E tânăr. Mulți din generația nouă au început tot de la nivelul ăsta. Eu îl văd un om potrivit. Sper să reușească. Toți ochii sunt pe el”, a mărturisit Costel Pantilimon, pentru Sport.ro.