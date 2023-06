Costinel Tofan a dat cărțile pe față după ce a retrogradat cu FC Argeș: „Unii n-au mai crezut nici la meciul cu Petrolul. Eliberaseră vestiarul!”

FC Argeș a retrogradat. Piteștenii au pierdut barajul contra celor de la Dinamo (5-8 la general).

La capătul returului jucat la Mioveni, Costinel Tofan, jucătorul piteștenilor, a răbufnit. Iată cum a reacționat după meciul contra „Câinilor”.

„Unii n-au mai crezut nici la meciul cu Petrolul. Eliberaseră vestiarul!”

„Am demonstrat că am mai avut încredere în noi, am tras cât am putut. Am muncit aici 6 ani, am dat tot ce am avut eu mai bun. Mi-a ieșit sau nu, nu știu. Sunt piteștean, mi-e rușine să ies pe stradă, oamenii au crezut în noi. Am luptat până la sfârșitul campionatului așa cum am putut, până în ultima etapă. Atât s-a putut. Știam că dacă punem presiune și ei o să cadă psihic, ne mai trebuia un pic. Trebuia să fim un pic mai atenți.

Am avut o ocazie la Jakolis, pe urmă încă una. Dacă era 4-0 la pauză, nu zicea nimeni nimic. Mi-ar fi ușor să dau vina pe unul sau pe altul, pe jucători sau pe staff, dar… Unii n-au mai crezut nici la meciul cu Petrolul. Eliberaseră vestiarul. Mulți n-au mai crezut de atunci. Toți antrenorii au fost de valoare, dar tot s-a schimbat după plecarea lui Prepeliță. Nu vreau să dau în niciun antrenor.

Atunci a fost momentul cheie, așa cred eu. Nu vreau să dau în club, am muncit aici 6 ani, nu aș vrea să dau în alte părți. Este greu să vezi că unii jucători vin pe salarii de mii de euro, apoi pleacă acasă și proștii români, care sunt și cel mai prost plătiți, rămân până la capăt și au incredere până la capăt. Noi de ce să rămânem? Nu pot să spun acum că rămân. Mă voi gândi foarte bine, am nevoie de 3-4 zile să mă gândesc. Dacă rămân toți colegii mei, rămân și eu. Altfel, nu”, a spus Costinel Tofan, pentru Digisport.