Craiovenii sunt optimiști și după eșecul cu FC Hermannstadt: „Vom câștiga la Sepsi și ne vom reveni”

FC U Craiova 1948 a fost învinsă de FC Hermannstadt cu 0-1, în deplasare, în Etapa a 30-a a Superligii, dar are prima șansă la calificarea în plau-off.

„Vom câștiga la Sepsi și ne vom reveni”, este convins Dragoș Albu

Formația antrenată de italianul Nicolo Napoli este pe locul 6 după 30 de etape, cu 40p, unul mai mult decât Sepsi. Cele două se vor duela joi, la Sf. Gheorghe, meciul fiind reprogramat după ce fusese suspendat definitiv pe 29 ianuarie.

Mijlocașul Dragoș Albu este optimist, chiar dacă echipa lui a ratat ocazia de a se califica în play-off după meciul cu FC Hermannstadt.

„Nu am reușit să câștigăm azi, asta este, consider că am făcut totuși un meci bun, am avut ocazii. După gol, s-a văzut presiunea. Ne-am retras, nu am mai reușit să ducem mingi în fața porții, deși am încercat.

Mergem la Sepsi să câștigăm. Depinde de noi calificarea. Azi doar golul ne-a lipsit. Nu cred că jocul a arătat atât de rău încât să pierdem. Așa a fost să fie. Poate vom câștiga la Sepsi și vom uita acest meci.

Cred că vom câștiga la Sepsi și ne vom reveni. Vom intra în play-off și va fi bine”, a declarat el după meci.