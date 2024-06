„Cred că n-au înţeles nimic!”-Mihai Stoica, amuzat de remiza obținută de România cu Bulgaria!

Mihai Stoica a reacționat după ce a văzut remiza obținută de naționala României în amicalul cu Bulgaria (0-0).

Oficialul celor de la FCSB a mărturisit că reprezentanţii adversarelor de la EURO 2024, veniți să analizeze jocul „tricolorilor”, nu au avut ce să înțeleagă.

„Cred că n-au înţeles nimic!”

„Cam aşa am văzut şi eu meciul, dar nu prea contează amicalele ăstea. Am auzit că noi am trimis oameni să observe meciurile Ucrainei, probabil că şi alţii au trimis să ne vadă pe noi şi cred că n-au înţeles nimic (n.r. râde)”, a mărturisit Mihai Stoica, conform orangesport.ro.