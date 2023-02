Crina Pintea, declarații dure: ”Mă înjură și face tot felul de lucruri!”

Vicecampioana en-titre la handbal feminin, CSM Bucureşti, a obţinut în ultima secundă o remiză pe teren propriu, duminică, cu formaţia Brest Bretagne Handball, scor 30-30 (15-18), în etapa a XIII-a din grupa A a Ligii Campionilor. CSM este lider în grupă şi calificată anterior în sferturile de finală.

La finalul meciului, Crina Pintea a oferit mai multe declarații tăioase. Ea a fost foarte supărată pe Itana Grbic, jucătoarea lui Brest.

”Ideea e că este foarte impertinentă. De fiecare dată când jucăm una împotriva celeilalte mă înjură și face tot felul de lucruri. Dacă mi-aș pune mintea cu ea, nu știu ce s-ar întâmpla. Pur și simplu îmi văd de treaba mea, de joc, eu doar am privit-o.

Nu pot să mă cobor la nivelul ei. De fiecare dată, pe unde am fost, începând de la calificările la Jocurile Olimpice, mereu a încercat să mă provoace și nu înțeleg de unde vine chestia asta. Simt că are o lipsă totală de respect, mai ales că am fost și colege și jucăm același sport.

Nu știu ce e, mă provoacă, dar nu s-a întâmplat nimic. Eu încerc să mă controlez. Dacă m-aș lăsa provocată, s-ar întâmpla și nu e cazul”, a declarat Crina Pintea, la finalul meciului.