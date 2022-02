Cristi Balaj a făcut ”radiografia” transferurilor de la CFR Cluj. Situația fotbaliștilor aflați la final de contract

La mijloc, sperăm să nu mai suferim după venirea lui Roger. Am adus și jucători pentru regula U21. Am fost preocupați să întinerim lotul și să avem concurență. Și mai avem situația lui Fofana. I-am propus diferite variante și soluții pentru a juca. Este greu de înțeles pentru mine atitudinea lui. Sunt dezamăgit și surprins. Nu am cum să înțeleg asemenea atitudine”, a declarat Cristi Balaj, pentru ProX.