Cristi Balaj: „Dacă CFR-ul va câştiga campionatul este doar meritul ei!”. Președintele feroviarilor dezminte criticile adversarelor din Liga 1

CFR Cluj a câștigat cu 2-0, acasă, în fața celor de la FC Argeș. Feroviarii sunt acum din ce în ce mai aproape de câștigarea unui nou titlu de campioană a Ligii 1.

Cristi Balaj, președintele CFR-ului, susține că echipa sa a avut un parcurs excelent și că titlul va fi rezultatul muncii extraordinare a elevilor lui Dan Petrescu.

„Dacă CFR-ul va câştiga campionatul este doar meritul ei!”

Înaintea partidei cu Argeș, Cristi Balaj a ținut să precizeze faptul că echipa sa se gândește doar la meciurile pe care le are de disputat, ci nu la situația adversarilor. De asemenea, fostul arbitru consideră că CFR merită să fie încoronată cu titlul de campioană a Ligii 1, datorită muncii și a rezultatelor.

„Nu e bine să te bucuri de necazul altuia, iar atâta timp cât CFR depinde de rezultatele pe care le jucăm, ar trebui să fim preocupaţi de jocurile noastre.

Dacă CFR-ul va câştiga campionatul este doar meritul ei, nu e vina adversarilor. Am avut un parcurs excelent, am făcut mai multe puncte decât anii precedenţi şi nu putem decât să îi felicităm pe jucători”, a spus Cristi Balaj, la Look Sport.

După victoria cu 2-0 în fața Argeșului, CFR a a ajuns la 8 puncte avans de rivala FCSB.