Cristi Balaj, despre oferta de a deveni președinte la CFR: „Săptămâna viitoare va fi hotărâtoare!”

Fostul mare arbitru român este ultima țintă a campionei României pentru postul de președinte!

După ce patronul Neluțu Varga nu l-a dorit în club pe Florin Prunea, iar Dani Coman a refuzat propunerea ardelenilor, CFR Cluj continuă căutările pentru postul de președinte, ocupat până nu de mult de Marian Copilu. Unul dintre oamenii care ar avea cele mai mari șanse să preia această funcție este Cristi Balaj, actualul președinte ANAD.

Balaj a confirmat oferta venită din partea clujenilor și a dezvăluit că în zilele următoare va da un răspuns final cu privire la propunerea „feroviarilor”. Totodată, fostul arbitru a mărturisit că oferta CFR-ului este una atrăgătoare și deja a avut primele discuții cu Dan Petrescu, actualul antrenor al echipei.

„Au existat discuţii, confirm. Au fost destul de serioase. În acest moment sunt preşedintele ANAD, avem o lege de promovat, lucrăm în acest moment la procesul de avizare şi urmează ca săptămâna viitoare să dezvolt acest subiect, după ce termin acest proiect. Rămâne de văzut. Nu am dat un răspuns. E onorant, din punctul meu de vedere, vorbim despre un club important, cu cele mai mari rezultate din fotbalul românesc.

Am nişte principii peste care nu voi trece, legate despre fotbal peste care nu voi trece. Rezultatele vin cu proiecte serioase şi sănătoase. Am vorbit cu oamenii care sunt factori de decizie. Am vorbit şi cu Dan Petrescu.

(n.r. – întrebat ce l-ar atrage dacă ar accepta oferta CFR-ului) M-aş întoarce acolo unde am copilărit, unde mi-am petrecut tinereţea. Fotbalul rămâne viaţa mea, îmi plac toate sporturile. Chiar dacă voi ajunge la un club, voi fi suporterul cluburilor care joacă în Europa. M-aş bucura să lucrez la un club care are o clasă de olimpici.

Oamenii care sunt acum nu au nicio legătură cu cei care au fost înainte (n.r. – cu Paszkany şi Mureşan) şi e o ofertă bună şi din punct de vedere financiar. Nu mă hazardez să dau procente din această mutare. Rămâne de văzut. Săptămâna viitoare va fi hotărâtoare. Nu am dat răspunsul. Sunt anumite aspecte importante de discutat. E un club important, un oraş minunat„, a spus Balaj, pentru Telekom Sport.