Cristi Balaj, ferm în cazul scandalului de la CFR Cluj: „Mutu este un bărbat în adevăratul sens al cuvântului, un om de caracter. Are coloană!”

Panagiotis Tachtsidis a avut recent câteva afirmații dure la adresa lui Adrian Mutu, fostul tehnician de la CFR Cluj. Mijlocașul grec a început un adevărat scandal la formația ardeleană.

În această dispută a intervenit și Cristi Balaj. Fostul președinte al echipei din Gruia a comentat pe seama subiectului și a evidențiat că Adrian Mutu este „un om de caracter”.

”Putem să spunem orice, dar nu că Mutu nu are caracter. Am stat lângă el şi când s-a decis întreruperea relaţiilor contractuale cu CFR Cluj. A demonstrat că are caracter, a existat şi un context pe care Tachtsidis nu îl cunoaşte.

Avem anumite prevederi contractuale, nu pot să dezvălui. Dacă o să vorbesc cu Tachtsidis, probabil mă voi întâlni cu el. Am fost unul dintre cei care l-am protejat. Nu se va supăra pe mine, dar a greşit la Hunedoara prin ce a făcut.

Sunt convins că îi pare rău. Nu înseamnă că ne-am fi calificat dacă ar fi rămas în teren. A greşit şi prin afirmaţiile pe care le-a făcut acum. Mutu este un bărbat în adevăratul sens al cuvântului, un om de caracter. Are coloană.

Nu am cum să nu vorbesc frumos şi despre Tachtsidis. Îl cunosc foarte bine şi lumea nu ştie că în iarnă, Tachtsidis a avut ofertă importantă mult mai bună decât contractul pe care îl are la CFR Cluj şi a ales să rămână aici.

A avut o ofertă din străinătate din zona arabă. Una dintre ele mi-a arătat-o. Suma era foarte mare. Câştiga de patru ori mai mult decât la CFR Cluj. L-am protejat pentru că a avut acea situaţie familială delicată, cu mama lui.

A mai avut meciuri nereuşite, dar trebuie să recunoaştem că este un jucător de o calitate incredibilă. S-a pregătit serios şi a rămas la CFR Cluj pentru a face performanţă. Nu l-au interesat banii.

Nu ştiu dacă va continua, există o stare de animozitate. Ştim că vine Dan Petrescu, rămâne de văzut ce vor discuta. Are calităţi extraordinare. Meciurile reuşite sunt mai multe decât cele în care nu a evoluat conform aşteptărilor”, a fost discursul lui Cristian Balaj, conform celor de la Fanatik.