Cristi Balaj îi ia apărarea lui Dan Petrescu după eșecul cu FCSB: „Ne-am împărțit punctele!”

CFR Cluj a pierdut în ultima etapă din campionat, chiar acasă, contra celor de la FCSB (0-1). Dan Petrescu a afirmat după meci că adversarii au înscris dintr-o „fază de nimic”.

Cristi Balaj, președintele ardelenilor, a vorbit despre antrenorul echipei după acest eșec. Iată ce a spus despre „Bursuc” și despre elevii săi.

„Ne-am împărțit punctele!”

„Orice înfrângere ne ustură, mai ales când joci împotriva unei echipe cu șanse la câștigarea campionatului. Ne-am împărțit punctele. Noi am jucat în București, am câștigat și am fost felicitați de către cei de la FCSB.

Am avut o bucurie moderată, noi ne bucurăm diferit când câștigăm împotriva lor. Acum s-a întâmplat să fie mult mai buni decat noi. Portarul nostru a avut intervenții excelente. E adevărat că și datorită lui Krasniqi, portarul lor a fost remarcat.

În repriza a doua, după intervenția lui Petrescu, am jucat mai bine. Dacă Dan Petrescu a avut o remarcă la golul lor, probabil a vrut să spună că a venit neașteptat, pentru că am jucat mult mai bine în repriza a doua”, a spus Cristi Balaj, pentru cei de la Digi Sport.