Cristi Balaj l-a pus la punct pe Dan Petrescu: ,,La arbitraj mă pricep mai bine”

Cristi Balaj a spus lucrurilor pe nume și a comentat din nou arbitrajul lui Istvan Kovacs de la derby-ul CFR Cluj – FCSB 0-1. Dan Petrescu l-a desființat pe ,,central”, dar președintele campioanei României este de altă părere și îl îndeamnă pe Dan Petrescu la moderație.

„Legat de eliminarea împotriva celor de la FCSB eu am avut o opinie diferită. Am fost supărat pe alte lucruri, în primul rând pe ceea ce am jucat. Aș avea o stare de penibilitate dacă aș vorbi de arbitraj foarte mult. M-au zgâriat, din punct de vedere ca al unui specialist, anumite decizii care au fost luate până la eliminare, un managament ratat.

Probabil dacă s-ar fi aplicat ca la nivelul din Champions Leagur măsurire disciplinare, atenție mare, și noi, cei de la CFR Cluj, am avut un jucător, Boateng, care ar fi trebuit avertizat, probabil și Susic ar fi interpretat altfel situația. A vrut să facă un fault tactic de joc, să oprească o acțiune promițătoare, dar nu a putut face acest lucru din cauza vitezei. A avut acea intrare pe care o regretă. Este primul cartonaș roșu din cariera lui. Și nu activează de 2 ani. Asta spune multe.

Eu am avut o declarație după meci care a fost asociată cu cea a lui Dan Petrescu. El este specialist pe ceea ce înseamnă antrenamente, pregătire. Nu întâmplător a fost dorit la echipa națională. Dar eu consider că la arbitraj mă pricep mai bine”, a declarat Cristi Balaj, potrivit sport.ro.