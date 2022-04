Cristi Borcea: „Cred că Dinamo va ajunge în Champions League!”. Fostul acționar își vede fosta echipă înapoi în elita fotbalului

Cristi Borcea, fostul acționar la Dinamo în perioada 1995-2012, prevede lucruri mărețe pentru fosta sa echipă. Dinamo a cunoscut o perioadă excepțională sub conducerea lui Borcea, „câinii” cucerind 12 trofee.

Totuși, această performanță nu a putut șterge gândul la Liga Campionilor, marele vis al lui Cristi Borcea.

În 2002, fostul acționar dinamovist anunța o revelație la echipa bucureșteană: „Lăsați-ne să ne pregătim de Champions League!”. Expresia a rămas celebră peste ani, stârnind mai mult glume și ironii la adresa echipei din „Ștefan cel Mare”.

Borcea: „În trei – patru ani, cred că Dinamo va ajunge în Champions League”

Cristi Borcea a rememorat episodul cu Lazio, atunci când italienii i-au eliminat pe dinamoviști din turul 3 al Ligii Campionilor. Dinamo a pierdut atunci cu 2-4 la general, ratând astfel accederea în grupe.

„Râdeați de mine, vă luați de mine, din 2002…atunci am terminat cu 15 puncte. Eu nu am spus că intrăm, ne-am pregătit și din păcate am pățit ce am pățit cu Lazio. Mi-aș dori! Orice dinamovist își dorește să-și vadă echipa favorită în Liga Campionilor. Cu un stadion nou, în trei – patru ani, cred că Dinamo va ajunge în Champions League”, a declarat Cristi Borcea pentru ProSport.

Cristi Borcea a vorbit și despre lipsa unui om deosebit de important la Dinamo: Bogdan Bălănescu, actualul director general al celor de la FC Voluntari.

„Dinamo a pierdut un conducător, cel mai bun din Liga 1 în momentul de față. El și Cristi Tănase au fost lângă mine,îi știu, ei erau în birou la nea Tică și Buduru tot timpul. La Voluntari, Bălănescu are mână liberă, iar la Dinamo avea presiunea suporterilor, a lui Negoiță și a banilor”, a mai adăugat fostul finanțator.

În era Borcea la Dinamo, echipa a câștigat următoarele trofee: