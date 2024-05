Cristi Borcea îl laudă pe Dan Șucu după decizia luată: ”A făcut cea mai inteligentă mutare!”

Neil Lennon (52 de ani) a fost numit în funcția de antrenor principal al Rapidului și a semnat un contract valabil pe două sezoane cu giuleștenii.

“Mie mi se pare cea mai inteligentă mutare a lui Dan Șucu. Eu niciodată nu luam în seamă ce spunea galeria. E cea mai inteligentă, treaba asta a lui Șucu. În momentul în care iei antrenorul pe care îl vrea galeria, pățești ce s-a întâmplat la Dinamo. Îți faci bagajele și nu mai conduci tu.

Șumudică e un antrenor extraordinar. Dar a fost impus de galerie. După ce am plecat de la Dinamo și a rămas Negoiță, a ajuns echipa să se lupte la retrogradare.

Asta pentru că galeria impunea să joace jucătorul ăla, să vină antrenorul ăla. Ei veneau în vestiar, veneau la Săftica. Dacă era așa la Rapid, ce mai făcea Șucu? Mai conducea el? Dacă făcea așa veneau una după alta.

Asta denotă inteligența și tărie de caracter. Eu am făcut asta când aveam 30 de ani. Veneau peste mine acasă, vopseau, mă înjurau și nu am acceptat niciodată să fie ceva impus de galerie. De aia am făcut și rezultate. Dacă îi asculți pe ei, nu mai ai control, dacă ești patron sau conducător”, a declarat Cristi Borcea, potrivit Fanatik.