Cristi Chivu, victorie de senzație în UEFA Youth League! Primul succes al românului în cupele europene

Fostul căpitan al echipei naționale a României antrenează în acest moment la formația secundă a celor de la Inter Milano!

Cristi Chivu (40 de ani) a izbutit să obțină licența UEFA Pro, după ce a absolvit cursurile școlii de antrenori de la Coverciano. Acum, fostul lider al primei reprezentative a „tricolorilor” se află în Italia, acolo unde pregătește lotul Primavera al celor de la Inter, iar ultimul duel i-a adus fostului tricolor și prima victorie în cupele europene.

După ce în primul meci din grupe Inter a terminat la egalitate, scor 1-1, contra celor de la Real Madrid, acum nerazzurii mici s-au impus pe terenul celor de la Șahtior Donețk, cu scorul de 1-0.

Fostul căpitan al naționalei României a fost numit în această vară la echipa Primavera (Under 19), după ce în precedentele trei sezoane a avut rezultate de apreciat la formațiile Under 14, Under 17 și Under 18 ale clubului milanez.

”Sunt motivat, sunt fericit să fiu alături de acești băieți care mă învață multe lucruri. Ei sunt capabili să mă uimească în fiecare zi. Încerc să le transmit ideile corecte, dar în același timp învăț mult de la ei”, spunea Chivu în vară, când a început munca la Inter Primavera.