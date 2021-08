EXCLUSIV | Victor Becali, despre decizia luată de Cristian Chivu: „A fost ofertat de o echipă din Liga 1”

Pe 1 iulie, Cristian Chivu (40 de ani) a fost promovat de Inter, la echipa Primavera a clubului milanez, iar fostul internațional român a fost lăudat pentru că a ales să rămână în Italia.

Impresarul Victor Becali a vorbit despre situația lui Cristian Chivu. Fostul fundaș a fost ofertat atât de Petrolul Ploiești, cât și de un club din Liga 1.

„Chivu are o situație financiară bună. Este apreciat la Inter. De ce să nu rămâi acolo? Mi se pare foarte corectă judecata lui.

Chivu a avut ofertă de la Petrolul și de la o echipă din Liga 1. A spus că vrea să meargă pe drumul lui. De la Primavera poate să ajungă la echipa mare. Avem exemplu de la Barcelona B. Sau Thomas Tuchel, care i-a fost secund lui Guardiola

La Mutu e altă situație. Nu știu dacă s-a pus problema să se ducă la Viitorul”, a declarat Victor Becali, în exclusivitate, pentru Realitatea Sportivă.

Chivu a jucat la Inter între 2007 şi 2014, iar în 2018 a început să pregătească echipa Under 14. Ulterior a trecut la echipa Under 17, iar apoi la echipa Under 18. În sezonul 2020/2021 a ajuns până în semifinalele campionatului naţional.

