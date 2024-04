Cristi Manea, în culmea fericirii după victoria cu Rapid: ”Am arătat ca vechiul CFR”

CFR Cluj a câștigat meciul cu Rapid, scor 4-1. pe Giulești.

Daniel Bîrligea a înscris primele trei goluri, iar Cristi Manea a înscris golul decisiv.

Manea a oferit primele declarații la sfârșitul partidei. Fotbalistul și-a exprimat fericirea cu privire la victoria răsunătoare a ardelenilor.

”Am demonstrat că a fost un accident la Hunedoara. Mă bucur foarte mult. Mă bucur și pentru Dani, avea un blocaj să dea gol. Am arătat a vechiul CFR astăzi. Am mai jucat împreună. Suntem bucuroși că am reușit să câștigăm pentru că multă lumea nu ne dădea șanse.

A fost o săptămână grea. Ne pare rău că a plecat și Mister. E vina noastră că am pierdut. La Hunedoara am avut ghinion. Cupa era un obiectiv. E frustrant pentru domnul Mutu. Are tot respectul meu.

Mă depășește subiectul ăsta (n. red. Dan Petrescu). Am văzut fericirea în ochii domnilor Hoban și Dican. Am arătat că suntem bine!”, a declarat Cristi Manea, la finalul meciului.