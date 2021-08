Cristi Săpunaru, în conflict cu doi antrenori de top ai României: ,,A spus că voiam să ma duc în vacanţă şi eu avusesem un deces”

Cristi Săpunaru a revenit în Liga 1 în această vară, la Rapid, şi unde s-a făcut imediat remarcat prin experienţa şi dovada de siguranţă pe care o dă în teren.

Acesta este axat pe ceea ce se întâmplă la echipa de club, iar de o revenire la echipa naţională nici nu se pune, pentru că deja a spus stop primei reprezentative.

Acum, fotbalistul a dezvăluit că a avut conflicte la echipa naţională cu doi mari antrenori ai României, Victor Piţurcă şi Răzvan Lucescu. Fundaşul Rapidului spune că Piţurcă i-a reproşat că nu se duce la echipa naţională pentru a merge în vacanţă, când, de fapt, fotbalistul avea un deces în familie.

,,Puteam să am mult mai multe, dar am avut niște conflicte în trecut cu anumiți antrenori. Am avut un conflict cu Răzvan și cu unul cu domnul Pițurcă. Nu mai are rost să trec prin ele. Singura chestie e că domnul Pițurcă a făcut o greșeală și putea să-și ceară scuze. A spus că nu m-am dus la națională la un turneu că voiam să mă duc eu în vacanță. Și eu avusesem un deces în familie. Nu mai vreau să le răscolesc.

Nu, de ce? Dacă-l văd pe stradă, îl salut ca un om normal. El m-a adus la echipa națională, pot să-i spun eu ceva? El a fost cel mai bun selecționer din ultima perioadă.

A fost un conflict în aeroport și atât, nimic mai mult (n.r. Răzvan Lucescu). Au fost, s-au dus. Nu știu, când o să fiu și eu antrenor, dacă o să am un jucător cu un alt punct de vedere, care mă poate ajuta în ceva, o să-l ascult. Și asta consider că trebuie s-o facă toți antrenorii. Cu Villas-Boas, într-un an la Porto, am discutat de o sută de ori! Îmi cerea părerea și stăteam, discutam.

De la toți antrenorii am încercat să fur și m-am înțeles bine cu toți. Villas-Boas, Cristiano Bergodi, Cosmin Olăroiu. E greu de ales! Eram în perioada în care voiam să mă umplu de glorie, nu de bani!”, a declarat Cristi Săpunaru, pentru GSP.