Cristi Săpunaru, înmărmurit după meciul cu Chindia: ,,E prima oară când mi se întâmplă”

Cristi Săpunaru, căpitanul celor de la Rapid, a reacţionat la finalul jocului de la Ploieşti, cu Chindia, terminat cu o remiză, scor 2-2.

Golurile partidei care s-a disputat pe ,,Ilie Oană” au fost marcate de către Cristian Neguţ, în minutul 53, şi Daniel Popa, în minutul 62, din pasa lui Marco Dulca, respectiv Rareş Ilie, în minutul 60, din assistul lui Marzouk, care a punctat mai apoi în minutul 90.

După ce echipa nu a reuşit să câştige, deşi a jucat cu doi oameni în plus, Cristi Săpunaru a declarat că nu a mai trăi aşa ceva, ca echipa să nu joace în condiţiile date.

,,E prima oară când mi se întâmplă. E un rezultat rușinos. Să ai doi oameni în plus și să nu câștigi. Am discutat ceva la pauză și am făcut altceva. E vina doar a jucătorilor, atât de pe teren, cât și de pe bancă. Jucători cu sute de meciuri…

Suporterii nu ne pot acuza că nu am vrut, dar am fost egoiști. Atacam toți, dar nimeni nu se gândea să se și apere. După pauză s-a schimbat totul, nu știu dacă astea două săptămâni și-au pus amprenta negativ pe noi.

Sunt supărat pe mine, pe toți. Trebuie să realizăm că avem emblema asta pe piept și trebuie să fim o echipă și să ne sacrificăm.”, a declarat Cristi Săpunaru, la finalul jocului cu Chindia.

În urma acestui rezultat, Chindia Târgovişte a urcat pe locul 10 al Ligii 1, cu 18 puncte strânse din 16 meciuri. De cealalată parte, Rapid Bucureşti a urcat pe locul 4 în Liga 1, cu 27 de puncte adunate din 16 etape disputate.