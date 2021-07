Cristi Tănase și-a dorit mai mult: „Puteam să câştigăm. Suntem dezamăgiţi”

Gaz Metan și FC Argeș au încheiat la egalitate, scor 2-2, în deschiderea etapei cu numărul trei din Liga 1.

Golurile au fost marcate de Ioan Filip, în minutul 25, și Patricio Matricardi, în minutul 72, pentru medieșeni, respectiv Cristi Tănase, în minutul 7, și Diogo Viana, în minutul 90+1, pentru formația lui Andrei Prepeliță.

La finalul întâlnirii, Cristi Tănase, cel care a deschis scorul, s-a arătat dezamăgit, per total, de rezultat, mărturisind că echipa sa putea să câștige. Totuși, este mulțumit că FC Argeș a reușit să egaleze pe final și a câștigat primul punct din actuala ediție a Ligii 1.

”Din păcate am reuşit doar un rezultat de egalitate. Puteam să şi câştigăm, pentru că am avut multe şanse de gol. A fost bun şi acest egal, pentru că am egalat în prelungiri. Din păcate pentru noi, în cele trei meciuri am obţinut un singur punct. Trebuie să ne trezim. Am venit aici să câştigăm şi suntem dezamăgiţi. Este bun şi un punct, pentru că nu am pierdut.

Mediaş a marcat două goluri din fază fixă, iar dacă nu erau acele greşeli puteam să câştigăm. M-am bucurat că am marcat, pentru că era 0-0. Sunt în general bucuros când marchez, dar sper să şi câştige echipa, pentru că atunci golurile mele sunt importante”, a declarat Cristi Tănase, după egalul cu Gaz Metan.

După 2-2 la Mediaș, FC Argeș este pe locul 13, cu un singur punct după primele trei runde din Liga 1.

