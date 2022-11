Cristian Chivu își știe prioritățile la Inter Milano: „Nu trebuie să demonstrez eu că sunt valoros”

Echipa U19 a lui Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, a remizat în deplasare cu liderul Juventus, 1-1.

„Nu stiu dacă egalul este meritat, dar am dat dovadă de caracter”, a spus Cristian Chivu după egalul cu Juventus

Ambele goluri au fost marcate din penalty, în repriza a doua. Gazdele au deschis scorul prin Luis Hasa în minutul 65, iar oaspeții au egalat în minutul 80 prin atacantul bulgar Iliev.

La finalul partidei, Chivu a admis că rezultatul de egalitate nu a reliefat adevărul din teren, luând în calcul ocaziile avute de Juventus.

„Nu stiu dacă egalul este meritat, dar am dat dovadă de caracter și am avut forță să revenim după golul primit. Îi felicit pe băieți, care au crezut în ei. Am suferit mult, dar am avut și calitate în exprimare”, a spus tehnicianul român, conform fcinternews.it.

„Până la urmă, ne întoarcem acasă cu un punct. Ne știm limitele și continuăm să lucrăm la aspectul mental. Nu este ușor să mobilizezi acești jucători, când pierd multe jocuri.

Unii ar spune că putem face mult mai mult, dar noi ne cunoaștem limite. Dorim să fin mai buni o dată cu trecerea timpului”, a mai precizat el. Inter se află pe locul 16 în clasament, din 18 echipe, cu 8p după 11 meciuri, iar Juventus este pe 2, cu 24p.

„Nu trebuie să demonstrez eu că sunt valoros”, admite Cristian Chivu

Chivu s-a referit și la situația pe care o întâmpină la echipă, nevoit să renunțe deseori la jucători, doriți de antrenorul Simone Inzaghi la echipa de seniori.

„Eu mă bucur foarte tare că au șansa să călătorească și șă lucreze cu echipa mare. Nu contează că noi plătim când jucăm, sâmbătă sau duminică, sunt conștient că Simone are prioritate. E chiar un sentiment plăcut să am câțiva băieți pe bancă la echipa mare.

Eu trebuie să mă descurc, nu este o problemă, antrenez băieții pe care care îi am la dispoziție. Nu trebuie să demonstrez eu că sunt valoros, treaba mea este să le ofer un viitor acestor jucători.

Eu trebuie să îi pregătesc să facă față la provocările echipei mari și sunt mândru când acești băieți fac pasul către Serie A și Liga Campionilor.

Încercă să dau minute și celo născuți în anii 2004 și 2005, trebuie să joace în ciuda greutăților și a locului din clasament. Dar sunt convins că vom avea satisfacții mari cu această echipă”, a încheiat fostul internațional român.