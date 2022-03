Cristian Săpunaru salvează onoarea lui Edi Iordănescu: „Va conta când jucăm pe puncte.”. Ce a declarat rapidistul despre contestatarii selecționerului

În urma meciului câștigat de Rapid (1-0 contra Timișoarei), pe noul Giulești, Cristi Săpunaru a ținut să vorbească și despre Edi Iordănescu. Chiar dacă România a pierdut primul meci cu Edi pe bacă, fundașul celor de la Rapid îl apără pe selecționer.

Fost jucător la națională, actualul fundaș al Rapidului, consideră că Edi Iordănescu nu merită ura gratuită din partea fanilor și crede de asemenea că jucătorii români au calitate.

„M-am săturat de toți ăștia care critică!”

După meciul inaugural din Giulești, Săpunaru a declarat pentru Digi Sport următoarele:

„M-am săturat de toți ăștia care critică. Va conta când jucăm pe puncte. Presupun că acum încearcă să testeze jucătorii, să vadă ce poate face. Nu poate să îmi zică nimeni, niciodată, că fotbalistul român nu are calitate. Eu am avut o discuție cu Edi, o să mai discutăm. Momentan nu am luat-o nicio decizie”, au fost afirmațiile lui Săpunaru.

Cristi Săpunaru a debutat la naționala de seniori în mai 2008. A bifat pentru prima reprezentativă a României 36 de selecții.

Vara trecută a revenit în Liga 1, la Rapid, evoluând ultima dată la Kayserispor, în Turcia.