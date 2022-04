,,Am mai văzut-o pe Simona alegând antrenori și despărțindu-se de ei după o lună sau două” – Cristian Tudor Popescu, vehement despre noua colaborare a Simonei Halep

Simona Halep a început un capitol și l-a ales pe Patrick Mouratoglou să-i fie antrenor. Mouratoglou a lucrat de mai bine de un deceniu cu Serena Williams și a ajutat-o să ajungă una dintre cele mai mari tenismene din istorie. Colaborarea dintre Simona Halep și Mouratoglou va începe odată cu turneul de la Madrid, primul mare turneu de zgură și următoarea competiție de WTA 1000, programată între 28 aprilie și 7 mai.

I am now the full-time coach of @Simona_Halep. pic.twitter.com/MRlkmeJyhw

— Patrick Mouratoglou (@pmouratoglou) April 7, 2022