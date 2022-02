Cristiano Bergodi, după victoria cu Gaz Metan: ,,Trebuie să ne distrăm, să jucăm de plăcere”

Cristiano Bergodi, antenorul celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe, a reacţionat după ce echipa sa s-a impus în meciul de pe teren propriu cu Gaz Metan, scor 2-0.

Golurile partidei dintre cele două formaţii au fost reuşite de către Răzvan Horj, autogol, în minutul 65 şi Alexandru Tudorie, în minutul 81, din assistul lui Achahbar.

După acest rezultat, Cristiano Bergodi şi-a lăudat elevii. Acesta este de părere că formaţia sa a practicat un joc frumos şi le transmite jucătorilor să se distreze pe teren.

,,Am făcut un joc frumos, pentru că am avut ocazii. Am dominat de la început până la sfârșit. Am construit bine, am ajuns la finalizare. Trebuie să fim mai hotărâți la ultima pasă, la centrari. Nu am avut un meci foarte bun la Arad, dar se poate întâmpla. E un proces, nu e ușor.

Și Gaz Metan e o formația incomodă, dar ceea ce am realizat azi e important pentru mine. Pe Tudorie îl cunosc de mult timp, am mai lucrat cu el. Mă bucur că a marcat. Avem nevoie de toți jucătorii. Și Ștefănescu a fost bun astăzi, a realizat pasa la golul 2.

Trebuie să ne distrăm, să jucăm de plăcere. Sperăm că la sfârșit să putem obține un loc de play-off. Cupa României e un obiectiv pentru club. Sunt 4 echipe bune, ne gândim mai întăi să jucăm finala. După o să vedem”, a declarat Cristiano Bergodi, la finalul jocului cu Gaz Metan Mediaş.

În urma acestui rezultat, Sepsi a urcat pe locul 9 în clasamentul Ligii 1, unde a acumulat 32 de puncte, în timp ce Gaz Metan Mediaş a rămas pe poziţia a 13-a în Liga 1, cu 24 de puncte din 25 de jocuri.

