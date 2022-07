Cristiano Bergodi este în culmea fericirii: „Am meritat pe deplin victoria”

Sepsi Sfântu Gheorghe a învins, joi seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-1 (0-1), echipa slovenă Olimpija Ljubljana, în prima manşă a turului doi preliminar al Conference League.

Sepsi a meritat pe deplin victoria, este convins Cristiano Bergodi

Pentru formația antrenată de Cristiano Bergodi au marcat Marius Ștefănescu (45+4), Nicolae Păun (83), iar Mateo Karamatic a trimis mingea în propria poartă (90+3), după ce Svit Seslar deschise scorul pentru oaspeți (4).

„Pasează bine această echipă, iar noi nu am fost prea agresivi în prima parte a jocului. Dar după 25 de minute am jucat foarte bine, ne-am creat şi ocazii. Am intrat apoi foarte bine în joc.

A doua repriză a fost extraordinară. Am meritat pe deplin victoria. Vom vedea ce va fi în a doua manşă. Dar e un rezultat important. Mă bucur pentru băieţi. Avem un avantaj bunicel, dar trebuie să jucăm foarte bine în retur”, a declarat tehnicianul italian la final.

Cristiano Bergodi a anticipat prestația bună a lui Sepsi

Înaintea partidei, Cristiano Bergodi, afirma că echipa sa trebuie să joace cu inteligenţă prima partidă, având în vedere că vor fi două manşe. „Începem această competiţie împotriva unei echipe din Slovenia şi ne dorim cu toţii să facem un meci bun din toate punctele de vedere.

Normal că e un meci care se desfăşoară în două manşe şi atunci trebuie să jucăm cu inteligenţă şi să încercăm să facem un rezultat pozitiv”, a afirmat Bergodi, miercuri, într-o conferinţă de presă.

Antrenorul italian s-a arătat încrezător în şansele de calificare ale echipei sale. „Am urmărit echipa din Slovenia, este una cu mulţi străini, buni, tehnici şi de viteză.

E o echipă bună din campionatul Sloveniei, dar noi suntem încrezători şi credem că se poate face un tur preliminar bun. Dar important este cine merge la sfârşit mai departe. Au şi ei ca toate echipele plusuri şi minusuri”, a mai spus el.