Cristiano Bergodi își întâlnește vineri fosta echipă! Motivul pentru care a plecat de la Sepsi

Rapid întâlnește vineri Sepsi, în deplasare, în primul meci din etapa a de debut returului Superligii.

„Mi-am dorit să găsesc un loc de muncă cu o motivație în plus”, a explicat Cristiano Bergodi despărțirea de Sepsi

Pentru antrenorul echipei bucureștene meciul care începe la ora 20:30 va fi unul aparte, în condițiile în care în sezonul trecut a pregătit gruparea covăsneană.

El a ajuns la Rapid cu 3 zile înaintea meciului tur, preluând echipa „din scurt”, după plecarea lui Adrian Mutu la Neftci Baku.

„M-am simțit foarte, foarte bine pentru că e un mediu propice pentru orice antrenor. Conducătorii îți dau liniște și am stat acolo 18 luni.

Nu credeam că se putea face atâta performanță cu o astfel de echipă. Acolo e și stabilitate financiară, sunt foarte bine organizați, au o bază sportivă frumoasă”, a spus Bergodi.

Italianul a făcut cunoscut motivul pentru care a plecat de la Sepsi. „Am avut întotdeauna o ambiție de a schimba după unul, doi ani. Să am o altă motivație, în plus. Acolo am simțit că am dat totul. Am câștigat trei trofee, am ajuns în play-off și nu e deloc ușor.

Am anunțat cu o săptămână înainte când vreau să plec. Am preferat să plec, chiar dacă ei și-au dorit să rămân acolo. Mi-am dorit să fac altceva, să-mi găsesc un loc de muncă cu o motivație în plus. La Sepsi am dat totul în 18 luni și m-am simțit stors”, a transmis el.

Bergodi a precizat și ce anume l-ar determina să plece de la o echipă înainte de expirarea contractului. „Dacă un om îmi spune ‘Bagă-l p-ăla, bagă-l p-ăla!’ e momentul în care totul se termină cu mine.

Nu e corect ca unul să-mi spună. Eu sunt antrenor toată săptămâna și stau cu băieții, antrenorul se pricepe, trebuie să ai încredere!”, a dezvăluit Bergodi, potrivit gsp.ro.

„În Liga 2 din Italia se plătește ca la un club mare de aici, gen FCSB, Rapid sau CFR. În Serie A sunt salarii de 400-500 de mii de euro pentru un antrenor normal, fără prea multă experiență. În Serie B, la cluburile mai mici au 25.000 de euro pe lună”, a încheiat el.