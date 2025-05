Formula 1: Max Verstappen a câştigat Emilia Romagna Grand Prix. Este al doilea său succes din acest sezon

Olandezul Max Verstappen (Red Bull) a câştigat, duminică, Emilia Romagna Grand Prix, a şaptea etapă a Campionatului Mondial de Formula 1.

Este al doilea său succes din acest sezon, după cel înregistrat în Japonia.

„Startul nu a fost grozav, dar eram pe linia exterioară, linia normală, şi m-am gândit să încerc să accelerez şi a funcţionat bine. Apoi am putut să accelerez, pneurile erau în stare bună. VSC a fost util, chiar şi cu pneurile dure ritmul nostru era bun. Am gestionat bine reluarea cursei şi am terminat pe primul loc. Sunt incredibil de mândru de toată lumea, maşina a funcţionat bine şi întregul efort depus în cursă a fost foarte bun”, a declarat Verstappen.

Pe locul doi s-a clasat Lando Norris (McLaren), pe trei a terminat Oscar Piastri (McLaren), pe patru Lewis Hamilton (Ferrari), pe cinci Alexander Albon (Williams), pe şase Charles Leclerc (Ferrari), pe şapte George Russell (Mercedes), pe opt Carlos Sainz (Williams), pe nouă Isack Hadjar (Racing Bulls) şi pe zece Yuki Tsunoda (Red Bull).

Etapa următoare, Monaco Grand Prix, este programată în data de 25 mai.