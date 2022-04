Cristiano Bergodi nu e supărat după eșecul din Giulești: „Nu am ce să le reproșez jucătorilor”

Sepsi a jucat, în Giulești, împotriva Rapidului, al treilea meci în opt zile, iar oboseala și-a spus cuvântul. După victoriile cu UTA (1-0 în etapa a 5-a din play-out) și Universitatea Craiova (2-1 în prima manșă a semifinalelor Cupei), a venit și eșecul.

Sepsi nu a putut mai mult din punct de vedere fizic, a recunoscut Cristiano Bergodi

Antrenorul echipei Seposi Sf. Gheorghe, italianul Cristiano Bergodi, a fost nevoit să facă cinci shimbări în echipa care a învins Universitatea Craiova în Cupa României. „Nu a fost ușor. Atât am putut.

Am schimbat cinci jucători. În a doua repriză se vede o schimbare completă. Din punct de vedere fizic nu am pututut. Cu o presiune aşa nu e uşor. Nu pot să le reprosez nimic la jucători. Am avut şi o ratare în faţa porţii. Puteam pleca cu un punct.

Mi-a plăcut cum am jucat în prima repriză. Nu e uşor să facem acum aşa. Nu trebuie să facem aroganțe cu Cupa României. Vom vedea în continuare ce face Botoşani, dar noi avem un program încărcat. Vedem, suntem şi la mâna rezultatelor”, a declarat Cristiano Bergodi, la finalul meciului cu Rapid.

În acest moment, Rapid ocupă primul loc în play-out, cu 38 de puncte. Elevii lui Cristiano Bergodi sunt pe 2, cu 33 de puncte, dar pot fi depășiți de FC Botoșani, care luni joacă împotriva celor de la FC U Craiova 1948.

Pentru formația antrenată de Cristian o Bergodi urmează meciurile cu Gaz Metan (acasă, în etapa a 7-a), Chindia Târgoviște (acasă, etapa a 8-a), Universitatea Craiova (deplasare, returul semifinalelor Cupei României), și FC U Craiova 1948 (deplasare, etapa a 9-a), toate într-un interval de 16 zile.