Cristiano Bergodi revine cu plăcere în Giulești: „Am un sentiment aparte! Ar fi bună și o remiză”

Antrenorul italian Cristiano Bergodi și-a reamintit momentele plăcute trăite în Giulești înaintea meciului împotriva Rapidului.

Cristiano Bergodi a adus Rapidului ultimul trofeu, Supercupa României în 2007

Superliga se reia vineri, de la ora 16:30, primul meci al Etapei a 22-a fiind “U” Cluj-Napoca – FC Voluntari. Al doilea meci al zilei este Rapid – Sepsi.

În acest moment, cele două echipe sunt despărțite de două locuri în clasament și 6p. Rapid este pe 4, cu 38p, iar Sepsi ocupă ultimul loc de play-off, cu 32p.

Antrenorul oaspeților, italianul Cristiano Bergodi, a pregătit Rapidul de două ori, având de fiecare dată rezultate bune. El este tehnicianul care a adus echipei giuleștene ultimul trofeu, Supercupa, în 2007, în dauna lui Dinamo.

După 90 de minute, scorul a fost 0-0, iar în prelungiri fiecare echipă a marcat câte o dată. Rapid a deschis scorul prin Burdujan (109), iar Dinamo a egalat prin Dănciulescu (116).

La loviturile de departajare, pentru Rapid au marcat toți executanții, Maftei, Constantin, Stancu, Divă, Bozovici și Burdujan. Pentru Dinamo au înscris Cristea, Chiacu, Ropotan, Niculescu și Dănciulescu, iar Pulhac a ratat.

Cristiano Bergodi s-ar mulțumi și cu o remiză în meciul Rapid – Sepsi

Bergodi mai are o amintire plăcută legată de Stadionul Rapid. În primăvara anului trecut el a câștigat Cupa României, după ce echipa din Sf. Gheorghe a învins FC Voluntari cu 2-1.

În meciurile de pregătire din Antalya, formația pregătită de Bergodi a fost condusă de 4 ori și de fiecare dată a revenit. „Nu cădem, reacționăm. Echipa are mentalitate bună. Pe mine mă bucură mult că jucăm ofensiv.

În Liga 1 avem cea mai bună apărare. În amicale se mai poate lua și gol. Important este că avem un echilibru între faza ofensivă și defensivă. Când joci mult pe atac se poate întâmpla să te contreze adversarul, să lași niște spații în spate.

Am fost acolo, în Grant, mă bucur că am trăit momente pozitive. Am un sentiment aparte față de Giulești. Pot spune că fanii m-au iubit. Mă bucur întotdeauna că revin în Giulești. Cred că va fi lume multă, se anunță un spectacol între două formații excelente.

Da, ar fi bună și o remiză, având în vedere că e primul meci, că jucăm în deplasare”, a spus italianul, potrivit gsp.ro.