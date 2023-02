Cristiano Bergodi ține cu Lazio în duelul cu CFR Cluj! De la ce vârstă este suporter al echipei italiene

Campioana României, CFR Cluj, joacă, la aceasă oră, la Roma, cu Lazio, turul play-off-ului pentru optimile Conference League.

Cristiano Bergodi s-a îndrăgostit instantaneu de Lazio la vârsta de 8 ani

Cristiano Bergodi, antrenorul italian al lui Sepsi, nu a făcut un secret că ține cu Lazio. El este suporter al echipei peninsulare încă de când avea 8 ani.

„Mi-ar plăcea foarte mult, dar nu știu dacă ajung la meci (n.r. – returul din 23 februarie). Dar totul depinde de programul echipei mele. Sunt suporter Lazio de mic copil, iar acest sentiment nu are cum să dispară.

Este un stil de viață să fii suporterul acestei echipe. Am și jucat împotriva Lazio, cu Pescara, dar culorile alb și celeste (n.r. – albastru deschis) sunt ceva particular în inima mea.

La vârsta de 8 ani am mers prima oară pe stadion. Tata m-a dus pe Stadio Olimpico, la meciul Lazio – Bologna, și când am intrat la peluză am rămas impresionat.

Stadionul era plin de suporteri, o atmosferă extraordinară și atunci m-am îndrăgostit instantaneu de Lazio, mai ales că și tata era suporterul acestei echipe”, a spus Bergodi, potrivit prosport.ro.

Bergodi și-a început cariera de fotbalist profesionist în 1984. A fost fundaș central și a jucat la Pescara (până în 1989), Lazio (160 de meciuri între 1989 și 1996), Padova (trei sezoane), încheindu-și cariera în 2000 la formația malteză Sliema Wanderers.

Ca tehnician a pregătit 14 echipe, printre care FC Național, CFR Cluj, Rapid, Steaua, Modena, Pescara, Brescia, FC Voluntari și Universitatea Craiova. A fost antrenor secund la Lazio în 2004.