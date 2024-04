Cristiano Bergodi, un vulcan de nervi după Rapid-Sepsi OSK 0-1: „Fii tu antrenor și spune, haide! Băi, băiatule, tu ce înțelegi?”

Rapid a pierdut 4 din 4 meciuri în acest play-off. Giuleștenii au cedat luni seară acasă în fața celor de la Sepsi OSK (0-1).

Cristiano Bergodi a fost prezent după meci la o conferință de presă. Antrenorul formației bucureștene a fost complet iritat.

„Fii tu antrenor și spune, haide! Băi, băiatule, tu ce înțelegi?”

”În noiembrie-decembrie am avut jucători accidentați. Tu pe ce lume trăiești? Stai liniștit! De ce tot vorbești? După FCSB (n. red. în sezonul regular), am reușit. Două luni nu am avut atacanți. Scoate jucătorii importanți de la FCSB și vezi ce fac. Scoate-l pe Mitriță de la Craiova și vezi ce face.

Tu unde trăiești? Nu ți-am răspuns? Două luni am reușit. Au lipsit Petrila, Emmers și Rrahmani și am rămas sus chiar dacă nu am câștigat. Tu ce înțelegi din fotbal? Spune, haide! Fii tu antrenor și spune, haide! Băi, băiatule, tu ce înțelegi?

De ce nu înțelegi nimic? Ce înseamnă dacă noi am câștigat cu FCSB și Universitatea Craiova? Am jucat cu Papeau în față. E greu fără un atacant, fără o aripă. Mi se pare că ești prea… Mă înveți fotbal pe mine?”, a tunat Cristiano Bergodi, în cadrul unei conferințe de presă.