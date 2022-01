Cristiano Ronaldo, revenire la Real Madrid! Ce i-a cerut fotbalistul agentului său

Cristiano Ronaldo a surprins pe toată lumea în vara anului 2021. Dacă mulţi se aşteaptau ca starul portughez să mai joace până la finalul contractului la Juventus, Ronaldo a ales să revină la Manchester United.

Revenit la echipa din Premier League, Cristiano Ronaldo nu a avut parcursul la care se aştepta la nivel colectiv. Chiar dacă lusitanul a marcat goluri pe bandă rulantă de la revenire, formaţia pregătită acum de Ralf Ragnick este abia pe locul 4 în campionat, însă lucrurile se schimbă de la o etapă la alta.

Cu echipa care poate rata în acest sezon prezenţa în primele 4 din Premier League, Cristiano Ronaldo are deja aplet planuri pentru viitorul său. CR7 l-a sunat deja pe agentul Jorge Mendes, căruia i-a propus un deal neaşteaptat pe final de carieră. Acesta i-a transmis impresarulului său să discute cu Florentino Perez, preşedintele lui Real Madird, despre o revenire în capitala Spaniei, scrie The Sun.

Potricit britanucilor de la The Athletic, dacă Manchester United nu ar termina pe unul din primele 4 locuri în Premier League, salariul lui Ronaldo ar urma să fie redus cu 25%. În acest moment, Cristiano are un salariu de 23 de milioane de euro pe Old Trafford.

Nu mai puţin de 14 goluri a înscris Ronaldo la Manchester United în acest sezon. Acesta a contribuit decisiv şi la alte trei reuşite ale colegilor săi.