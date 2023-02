Cristina Neagu iese la atac după ce a fost insultată: „Fanii Rapidului nu înseamnă nimic”

Echipa feminină de handbal CSM București s-a calificat în sferturile Cupei României, după ce a învins Rapid cu 31-24 (13-14).

„Pentru mine, fanii Rapidului și scandările lor nu înseamnă nimic”, a declarat Cristina Neagu

Pe parcursul meciului galeria echipei Rapid a insultat-o în repetate rânduri pe Cristina Neagu. Concret, fiecare gol marcat de jucătoarea de la CSM București a fost însoțit de scandări obscene ale suporterilor alb-vișinii.

Cristina Neagu a fost singura jucătoare de la CSM care a avut parte de un astfel de „tratament”. La final, ea a dat dovadă de decență. „Pentru mine, fanii Rapidului și scandările lor nu înseamnă nimic”, a declarat ea, potrivit PRO Arena.

Handbalista s-a referit și la meciul în sine. „Din punctul meu de vedere, a fost o tragere la sorți cel puțin ciudată. Cred că două echipe de un asemenea calibru nu ar fi trebuit să se întâlnească într-o asemenea fază a competiției. Dar asta nu ține de noi.

Sunt bucuroasă că astăzi am făcut un meci bun, mai ales în a doua repriză și am reușit să câștigăm și să mergem mai departe. La pauză ne-am revenit, după ce în primele 20-25 de minute parcă nu eram noi.

Parcă am fost lipsite de energie, am greșit foarte mult în atac. Ele au marcat foarte multe goluri ușoare și s-au desprins. Dar am stabilit să ne apărăm mai bine, să greșim mai puțin în atac și ne-am revenit.

Cred că asta a fost cheia jocului, că am reușit să revenim înainte de pauză la un singur gol și ne-a fost mai ușor în repriza a doua”, a mai spus Neagu.

Cristina Neagu admite că este greu pentru CSM și Rapid să ajungă în turneul final al Ligii Campionilor

Sportiva a compentat și posibilitatea ca cele două adversare de azi să ajungă în turneul final al Ligii Campionilor. CSM a ocupat locul 2 în Grupa A, cu 22p, și va juca în sferturi cu Brest sau Esbjerg.

Rapid a terminat pe 4 în Grupa B și întâlnește în play-off Krim Ljubljana. În cazul unei victorii, campiopana României va întâlni Vipers, câștigătoarea Grupei A.

„Suntem două echipe care s-au întâlnit de foarte multe ori în ultimii 2-3 ani și cu siguranță de cunoaște foarte bine. Contează foarte miult cine greșește mai puțin și este din ce în ce mai greu când echipele se cunosc.

Mă bucur că am reușit să întoarcem rezultatul și să mergem mai departe, pentru că este o competiție mpe care dorim să o câștigăm.

Ar însemna enorm pentru handbalul românesc să avem două echipe în turneul final al Ligii Campionilor. Însă este foarte greu să te califici acolo. Noi ne chinuim de vreo 4 ani să ajungem din nou acolo. Cred că vom avea un adversar un adversar foarte puternic în sferturi”, a mai spus ea.