Adrian Vasile visează frumos: „Două echipe românești în Final Four ar însemna o minune”

S-a tras linie peste meciurile din Liga Campionilor la handbal. Echipa feminină CSM București joacă în sferturi, iar Rapid în play-off.

„Două echipe în Final Four ar însemna o minune pentru handbalul românesc”, spune Adrian Vasile

Vicecampioana României, CSM București, a suferit al doilea eșec în actuala ediție a Ligii Campionilor un eșec în Liga Campionilor.

Jucătoarele antrenate de Adrian Vasile au pierdut au fost învinse în deplasare de echipa slovenă Krim Mercator Ljubljana, cu 26-28 (14-13) de echipa slovenă Krim Ljubljana.

Echipa bucureșteană a ocupat locul 2 în Grupa A, cu 22p, și va juca în sferturi cu Brest sau Esbjerg.

La rândul ei, Rapid a trecut în Grupa B, pe teren propriu, de echipa croată Lokomotiva Zagreb, cu 27-22 (15-12), ocupând locul 4. Adversara din play-off-ul pentru sferturi este Krim. În cazul unei victorii, campiopana României va întâlni Vipers, câștigătoarea Grupei A.

„Orice echipă trece prin perioade mai dificile. E o săptămâna în care nu punem cu nimic în pericol obiectivele noastre. E un semnal la care noi trebuie să fim atenți și suntem deja.

Krim e foarte puternică. Grupa noastră a fost una puternică, cu excepția celor de la Banik Most. N-a fost vorba să pierdem pentru nu a cădea cu Rapid. Noi ne dorim să câștigăm fiecare partidă. Până să ajungă în Final Four, Rapidul mai are de tras, le doresc mult succes înaintea duelului cu Krim și ulterior cu Vipers.

Dacă vom evolua cu Esbjerg sau Brest, vom vedea. Lumea trebuie să se gândească că există multă oboseală fizică și psihică. Per total sezonul arată că am luptat foarte bine.

Două echipe în Final Four ar însemna o minune pentru handbalul românesc. Ne vom lupta ca niște animale să putem ajunge până acolo! Toate formațiile trag pentru Final Four”, a spus Adi Vasile.