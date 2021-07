Critici dure după transferul lui Cicâldău: „Foarte mulți bani! Îi compar pe impresari cu Dracula”

Alex Cicâldău a ajuns în această vară la Galatasaray contra sumei de 6,5 milioane de euro și a stârnit o serie de reacții contradictorii în România și în țara în care va evolua.

Mijlocașul de 24 de ani a semnat o înțelegere valabilă până în 2026 și va avea și o clauză de reziliere în valoare de 25 de milioane de euro.

Mutarea românului din Bănie la Istanbul a fost criticată dur de Yuksel Yesilova, antrenor turc cunoscut pentru perioada petrecută în fotbalul românesc. Fostul colaborator al lui Gigi Mulțescu sau Dorinel Munteanu nu înțelege cum Galatasaray a putut să dea atâția bani pentru Cicâldău, pe care îl avertizează faptul că, din cauza lipsei de viteză, va putea face cu greu față fotbalului turc.

”Îl știu pe Cicâldău de când era la echipa lui Gică Hagi. Foarte inteligent, foarte talentat, dar Turcia nu i se potrivește. Aici e un pressing ucigător, iar el nu prea are viteză și nu se va putea descurca când are mingea la picior. Am fost șocat când am auzit că a costat 6,5 milioane de euro. Foarte mulți bani, puteai cumpăra 3-4 jucători ca el la jumătate din această sumă.

Sunt îngrijorat când cluburile din țara mea sunt păcălite de impresari. Eu îi compar cu Dracula. Sper că nu e valabil și la transferul lui Cicâldău, iar Galatasaray să investească bine banii.

Repet, băiatul e talentat și inteligent. Dar mulți ca el au dispărut din cauza unor alegeri greșite. Sper să nu fie cazul. Eu mă mir că Hagi nu le-a recomandat celor de la Galatasaray pe Dennis Man și Florinel Coman acum un an-doi! Dacă îi lua pe aceștia doi, Galatasaray făcea o afacere foarte bună”, a declarat Yuksel Yesilova, pentru cotidianul turc Hurriyet.

Alex Cicâldău este foarte aproape să devină coleg cu Olimpiu Moruțan, după ce Gigi Becali a anunțat că jucătorul său va semna cu Galatasaray.