Criticile lui Mirel Rădoi după egalul cu Chindia! Ce le reproșează elevilor lui

Universitatea Craiova a remizat, în deplasare, cu Chindia Târgoviște, 1-1, într-o restanță din Etapa a 6-a, ratând șansa de a urca pe podium.

„Lipsa de experiență își spune cuvântul”, spune Mirel Rădoi despre elevii lui

Echipa olteană a fost egalată în minutul 90, jucând aproape o jumătate de repriză în inferioritate. La final, antrenorul Mirel Rădoi le-a atras atenția că ei sunt fotbaliști și nu au niciun drept să nu facă analiza arbitrajului.

„S-a terminat cu un scenariu negru pe care nici adversarul nu-l avea în minte dacă îl puneam să aleagă. Am pierdut două puncte. Au fost greșeli imense, inadmisibile.

Dacă asta facem de atât timp și nu înțelegem… Probabil ăsta e nivelul nostru. Pe arbitru nu am de ce să fiu supărat, sunt supărat pe jucători.

Ei trebuie să fie jucători și să nu facă analiza arbitrajului, nici nu au voie. Ei să se analizeze pe ei și ce fac pe teren. E clar că Screciu e vinovat, dar nu putem să spunem că din cauza lui am pierdut două puncte.

Lipsa de experiență își spune cuvântul. Suntem ridicoli să nu facem analiză? Am fost și noi la echipa națională, nu am ajuns întâmplător. Dacă nici noi nu facem analiză…

Jucătorii știau. Problemele sunt altele, nu când a egalat Chindia cu Farul, cu noi, cu Hermannstadt”, a spus el după meci.

„Poate astea sunt limitele”, este nedumerit Mirel Rădoi

Altă supărare a antrenorului este că echipa s-a retrags deliberat, fără să discutăm lucrul acesta cu jucătorii. „Problema e că noi ne retragem deliberat fără să discutăm lucrul ăsta. E cea mai mare problemă pe care am discut-o după meciul cu Rapid. Nu știu dacă e mentalitatea, poate astea sunt limitele, poate cerințele noastre sunt prea mari.

Poate echipa nu e capabilă să se apere atât de sus. Fundașilor centrali, fiind lenți, poate le e frică să stea mai sus.

Eram supărat (n.r. – când Ivan Martic a cerut schimbare) pentru că avem momente în care jucătorii sunt nemulțumiți că nu joacă. Sunt momente când joacă și nu mai putem… Când ai nemulțumirile astea, trebuie să te antrenezi mai mult.

Dacă ești nemulțumit când nu joci și apoi ai momentele astea, înseamnă că nu ai ce căuta la o echipă cu pretenții, simplu”, a continuat tehnicianul.

„E clar că avem o problemă de ordin mental”, este concluzia lui Mirel Rădoi

În final, Mirel Rădoi a recunoscut că există o problemă de ordin mental. „E treaba lor cum sunt obișnuiți, noi avem trei luni aici. Eu nu cred că până acum nu a fost disciplină aici.

Probabil că amenzile sunt mai mari, dar nu cred că la un club din România e indisciplină, să facă jucătorii programul. E treaba lor, pot să notifice pe cine vor, e dreptul lor. Nu e de deranjat, era important ca ei să se antreneze.

Eu nu am nimic cu persoana Hanca, persoana Vînă, persoana Ivan, persoana Markovic, eu am ceva cu sportivii. Nu pot să am ceva cu cineva doar că am visat eu urât azi-noapte.

E clar că avem o problemă de ordin mental. Nu am reușit să rezistăm cu Beer Sheva cinci minute, nu am reușit în seara asta, nu am reușit cu CFR când s-a jucat cu titlul pe masă”, a încheiat Mirel Rădoi.