Criza financiară de la Dinamo ar putea fi istorie: „Va veni un investitor”

Dinamoviștii primesc, în sfârșit, o veste bună. Clubul din Șoseaua Ștefan cel Mare este aproape să semneze cu un învestitor important.

Cornel Şfaiţer, managerul echipei Sepsi Sf. Gheorghe, a vorbit despre situaţia de la Dinamo. Oficialul clubului covăsnean a dezvăluit că a fost aproape să lucreze la Dinamo, în perioada în care Ionuț Negoiță îi finanța pe alb-roșii.

„La Dinamo au fost discuţii şi nu doar o dată. Acum trei, patru ani, chiar şi în ultimul timp. Dinamo e un club greu, dar nu-mi permitea timpul să stau zi de zi în Bucureşti şi mi-ar fi fost greu. Ăsta a fost motivul. În rest, nu-mi era frică de nimic. Veneam cu domnul Negoiţă, da. Au fost două discuţii timp de doi ani la rând.

Am avut un moment de slăbiciune, m-am gândit, nu aveam stare, nu aveam somn, mă gândeam ce decizie să iau. Am declarat-o, sunt dinamovist de mic copil, cunosc istoria şi spiritul lui Dinamo din perioada lui Dinu şi Dumitrache. Am trăit momente plăcute, am fost la multe meciuri şi înainte de Revoluţie, şi în turnee de pregătire în Europa.

Dinamo e într-un moment greu. Am văzut entuziasmul şi implicarea acestor tineri jucători anonimi, care au vrut să dea totul. Eu când am văzut conferinţa aia de presă la Săftica nu am avut încredere în noii investitori. I-am simţit că nu vor reuşi şi că ceva nu e în regulă. Am spus-o şi public imediat. Nu mi-a inspirat încredere, am şi discutat cu prieteni dinamovişti şi am declarat-o apoi.

Toată lumea şi-a dorit ca Dinamo să rămână în Liga 1, Dinamo nu trebuie să dispară, e un brand. Vedeţi cât ne-a lipsit Rapidul. Sper să găsească soluţii, dar e dureros că nu şi-au găsit investitori. A fost şi perioada grea, cu pandemie. Nici n-au un lot, ce a fost bun a plecat. N-au la dispoziţie un lot prin care să capete încredere şi jucătorii tineri.

Automat vor avea emoţii la retrogradare. Am auzit că va veni cineva, un investitor. Sunt destui dinamovişti potenţi financiar„, a spus Cornel Şfaiţer,la Look Sport+.

Deocamdată însă, Dinamo se confruntă cu probleme financiare şi are interdicţie la transferuri.