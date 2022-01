CSA Steaua vrea să schimbe Legea sportului pentru a promova: „Am propus asta! E cea mai bună soluție”

“Militarii” evoluează în acest moment în eșalonul al doilea din România și visează la promovarea în Liga 1 în cel mai scurt timp posibil!

CSA Steaua se află pe locul 6 în Liga a 2-a, însă pierderea dreptului de a promova i-a descurajat pe elevii lui Daniel Oprița. “Roș-albaștrii” aparțin în acest moment de Ministerul Apărării Naționale, astfel că nu pot promova până când clubul nu va fi trecut din domeniul public în cel privat, deoarece regulamentul în vigoare interzice acest lucru.

Cu toate acestea, comandantul clubului, Răzvan Bichir, a venit cu o soluție salvatoare. Acesta a dezvăluit că a propus deja schimbarea Legii sportului, pentru a avea dreptul în cele din urmă să promoveze în Liga 1. Bichir a mărturisit că a discutat și cu ministrul Tineretului și Sportului, Eduard Novak, și are încredere că autoritățile vor reuși să facă ceva în acest sens.

„Noi am făcut încă de anul trecut demersuri către Ministerul Apărării, am propus unele soluții pentru rezolvarea acestei probleme, dar mai departe nu depinde de noi. Ca structură militară, Clubul Steaua nu se poate asocia cu o altă entitate decât în baza unui ordin al ministrului. Pentru noi, cea mai bună soluție, pe care am și propus-o, ar fi modificarea Legii sportului.

Ştiu că și pentru dânsul este o prioritate schimbarea acestei legi. Sunt soluții pentru materializarea acestui demers. Sunt două variante: fie ca noua lege să treacă prin Parlament, fie ca Guvernul să dea o Ordonanță de Urgență, care să intre imediat în vigoare. Adică să avem și noi o șansă să luptăm pentru promovare, dacă rezultatele ne-ar permite-o. Că deocamdată suntem acolo, pe locul 6, la luptă să prindem play-off-ul.

Dacă ținem cont ce informații apar în public, prin mass-media, chiar și acum există multe echipe în Liga 1 care beneficiază de finanțări de la stat, prin Primării sau prin Consiliile Locale. Au investitori sau sponsori, dar o mare parte din bugete se asigură din bani publici. Ar fi normal ca și noi să fim tratați la fel.”, a spus Răzvan Bichir, comandantul CSA, potrivit GSP.ro.